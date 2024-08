Droge en zonnige dag, maar wisselvallig weer op komst

Na een kletsnatte nacht, waarin het zuiden van het land bijna 40 millimeter regen te verduren kreeg, kunnen we woensdag gelukkig rekenen op een droge dag, op een enkele bui in het noorden na. Donderdag keert het zomerweer terug, maar de wisselvalligheid ligt alweer op de loer. Pas na het weekend breekt een nieuwe zonnige periode aan.

Woensdagochtend is er veel ruimte voor de zon met hier en daar stapelwolken. De middag blijft het grotendeels droog, op een lokale bui na in het noorden. De westenwind waait stevig door en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.

Zomers weer met wind

In de nacht naar donderdag klaart het op en blijft het droog met minima rond 11 graden. Donderdag mogen we ons opmaken voor heerlijk zomerweer met flink wat zonneschijn. In het noordwesten is er meer bewolking en kan er een bui vallen. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden, maar de wind blijft stevig, vooral aan zee met windkracht 7.

Vrijdag en zaterdag worden wisselvallig met enkele buien en opnieuw veel wind. Beide dagen wordt het rond de 22 graden. Vanaf zondag kunnen we echter genieten van een nieuwe zomerse periode met volop zon en oplopende temperaturen.