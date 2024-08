Frisse buien 'wassen' Nederlandse lucht schoon na Canadese bosbranden

Dankzij de bosbranden in Canada schijnt er al dagen hooguit een flets zonnetje in ons land. Ook was er sprake van een bruine zonsopkomst en -ondergang. Gisteravond kleurde zelfs de 'blauwe supermaan' bruinoranje. De bosbrandrook verlaat vanavond ons land want er komen een paar verfrissende buien aan.

In het westen van Canada woeden in de provincies Alberta en British Columbia omvangrijke bosbranden. Rook afkomstig van die branden is de afgelopen dagen over de Atlantische Oceaan gewaaid en heeft nu Nederland bereikt. Doordat het zonlicht door de rookdeeltjes wordt gebroken, schijnt de zon minder fel en hangt er een soort 'witte waas' in de lucht.

Door klimaatverandering worden de zomers in Canada steeds heter en droger, waardoor grote bosbranden inmiddels jaarlijkse kost zijn geworden. Als de wind precies goed staat, kan het in de toekomst vaker voorkomen dat deze rook ons land bereikt. Mensen met gevoelige longen hoeven zich echter geen zorgen te maken; de rook bevindt zich op zo'n 10 tot 15 kilometer hoogte.

Buien spoelen lucht schoon

Dinsdagmiddag raakt het vanuit het westen op steeds meer plekken bewolkt en ontstaan er buien. Aan zee blijft het bij een enkele bui, maar landinwaarts worden de buien een stuk actiever en kan ook onweer voorkomen. In het oosten blijft het tot de avond vrij zonnig en zomers met plaatselijk 26 graden, terwijl het kwik aan zee op 21 graden blijft steken.

Bij de buien kunnen de rookdeeltjes naar beneden komen. Het zal niet zoals bij saharastof zijn dat je hele auto bedekt is door een laagje, maar het is wel beter om nog even te wachten met het schoonmaken van je auto. Halverwege de avond bereiken de buien ook het oosten, terwijl het dan in het westen alweer droog wordt. Vannacht wordt het overal droog.

Woensdag weer blauw

Wie woensdag oplet, zal merken dat de lucht weer prachtig blauw is. Na een zonnige start ontstaan wel snel veel stapelwolken, maar op een lokale bui in het noordoosten na blijft het droog. Het is wel fris zomerweer met een stevige westenwind en maxima rond 20 graden.

Donderdag komt er nog een klein staartje van de bosbrandenrook over ons land, maar dat is veel minder dan wat er dinsdag boven ons hoofd hangt, en we zullen daar weinig van merken. De zon schijnt flink en met maximaal 24 graden is de zomer weer helemaal terug.