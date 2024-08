Na warm weekend tropische hitte in aantocht met temperaturen tot 34 graden

Voor Zuid-Holland, Noord-Holland, het IJsselmeer en het Waddengebied geldt vrijdagochtend code geel vanwege zware windstoten tot 90 km/u. Tegen het einde van de ochtend neemt de wind af en maakt plaats voor bewolking, met af en toe wat regen.

Vrijdagmiddag komt de zon tevoorschijn in het zuidoosten en noordwesten, en op die plekken blijft het droog. De zuidwestenwind is vrij krachtig boven land en stormachtig aan zee, met windkracht 5 tot 8. Later in de middag wordt de wind rustiger. De temperaturen liggen vandaag tussen de 22 en 24 graden.

Warm weekend

Zaterdagochtend begint droog, met vooral in het oosten veel zon. In het oosten wordt het warm met temperaturen van 28 tot 30 graden, terwijl het in het westen iets minder warm is met 24 tot 27 graden en meer bewolking. In de middag trekken regen- en onweersbuien vanuit het westen over het land, die in het oosten zwaar kunnen uitpakken met hagel en zware windstoten. Na de buien koelt het af.

Vanaf dinsdag krijgt Nederland enkele dagen te maken met hoogzomers, mogelijk zelfs tropisch weer, waarbij de middagtemperaturen kunnen oplopen tot 33-34 graden.