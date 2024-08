Na natte vrijdag breekt de zon door voor zomers weekend

De prachtige zomerse week sluiten we vrijdag af met regen. Maar de nattigheid houdt niet lang aan, want er staat ons weer een mooi weekend te wachten, met veel zon en aangename temperaturen. Dat is meteen een voorproefje van het begin van volgende week, want dan wordt het opnieuw heerlijk zomers.

Vrijdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt, en trekt er een gebied met regen over het land. In het oosten blijft het eerst nog droog, met zelfs nog een glimp van de zon. In de middag wordt het ook in het oosten nat, terwijl het dan juist in het westen opklaart en de zon vaker doorbreekt. De temperatuur stijgt tot maximaal 22 graden.

Zaterdag valt er vooral in het zuiden nog een enkele bui, maar de zon komt steeds vaker tevoorschijn. Het wordt dan met weinig wind zomers warm, rond de 24 graden. Zondag wakkert de noordwestenwind wat aan en is het iets minder warm, maar de zon blijft volop schijnen en het blijft vrijwel overal droog.

Begin volgende week warmt het weer lekker op en kunnen we genieten van een paar zonnige dagen. In de tweede helft van de week steekt de zuidwestenwind wat meer op en kan er af en toe weer een bui vallen.