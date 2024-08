Recordhitte: 13 augustus was nog nooit zo warm in Nederland

Het is officieel: op dinsdag 13 augustus was het, sinds het begin van de weermetingen, nog nooit zo warm in Nederland als dit jaar. Rond 16.40 uur werd in het Groningse Nieuw Beerta een temperatuur van maar liefst 34,9 graden gemeten. Hiermee werd het vorige record van 34,5 graden, gemeten in 2020 in Volkel, verbroken.

Dit was tevens de hoogste temperatuur van 2024 tot nu toe. In De Bilt werd echter geen dagwarmterecord gebroken; daar kwam de temperatuur niet hoger dan 30,7 graden. Het hoogste ooit gemeten in De Bilt op deze datum is 32,1 graden, een record uit 1997 toen het ook zeer zonnig en warm was.

Inmiddels koelt het weer af. In Nieuw Beerta was het rond 17.20 uur precies 34,6 graden. Op Vlieland is het met 21,2 graden op dit moment het koudst in Nederland.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Koelere dagen in het vooruitzicht

Weeronline voorspelt dat de extreme hitte na vandaag voorbij is. Regen- en onweersbuien zullen vanavond en vannacht voor afkoeling zorgen.

Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven vanwege de verwachte zware buien, vooral in het oosten van het land, waar in korte tijd veel regen kan vallen. Ook woensdagochtend blijven de buien nog aanhouden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP