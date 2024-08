Hitte bedreigt bloemencorso, daarom worden dahlia's nu al geplukt

Je hebt het vast gemerkt, het is behoorlijk warm geweest de afgelopen dagen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor ons, het heeft ook gevolgen voor de diverse bloemencorso's in het land. Vrijwilligers van het bloemencorso in Vollenhove nemen dan ook maatregelen.

Bij de bloemenvelden in Vollenhove worden de dahlia's alvast geplukt. Om de bloemen goed te houden wordt dit jaar gekozen voor het drogen van de bloemen.

"We hebben in totaal 5 miljoen dahlia's nodig" , vertellen Wilco Westhuis en Dirk Janssen van bouwgroep Fatal Attraction. "Deze worden natuurlijk uit alle hoeken van het land aan ons geleverd, maar we willen in Vollenhove ook uit onze eigen velden bijdragen. Daarom moeten we nog zo'n 100.000 bloemen plukken en drogen."

Het drogen van de bloemen is voor het eerst. "Dat is nodig vanwege het slechte voorjaar dat we hebben gehad en de droogte nu." Het echt goed laten drogen duurt 3 weken. "Dat redden we natuurlijk met deze pluk niet meer, maar het is wel bijna twee weken."

Bekijk in de video hierboven hoe het plukproces in zijn werk gaat.