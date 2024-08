Dit is het weer tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort

Wie vrijdag al het circuit van de GP in Zandvoort bezoekt, moet rekening houden met stormachtig weer. De zuidwestenwind trekt aan tot windkracht 8 en er komen zware windstoten voor tot 85 kilometer per uur. Zaterdag is het rustiger, maar gaat het wel langdurig regenen. Toch is er ook goed nieuws, zondag verloopt de race zonnig en droog.

Door meteoroloog Jordi Huirne

Voor de provincie Noord-Holland geldt vrijdag een code geel voor zware windstoten van 09.00 uur tot 15.00 uur. Ook op het circuit zal de wind goed merkbaar zijn, wellicht heeft Max daar zelfs profijt van. Tijdens de eerste vrije training van 12.30 uur tot 13.30 uur is het zeer onstuimig met een windkracht 8 en valt van tijd tot tijd (mot)regen.

Tijdens de tweede vrije training van 16.00 uur tot 17 uur ziet het er beter uit. De stormachtige zuidwestenwind neemt af tot een windkracht 6 en de zware windstoten verdwijnen. Ook wordt het droog en breekt de zon door. Goed nieuws dus voor de fans die nog wat zon willen meepakken. Met 22 graden is het niet koud.

Spectaculaire kwalificatie

Zaterdag zou wel eens een spectaculaire kwalificatie kunnen worden dankzij een nat circuit. Een regenzone trekt vanaf het eind van de ochtend langzaam het land binnen, waardoor ook Zandvoort er niet aan ontkomt. Tijdens de derde vrije training van 11.30 uur tot 12.30 uur valt waarschijnlijk al de eerste regen en het blijft vervolgens urenlang regenen.

Pas aan het begin van de avond wordt het droog. Tijdens de kwalificatie tussen 15.00 uur en 16.00 uur is de kans op een kletsnatte baan dus heel groot.

Bezoekers kunnen maar beter wat warms aantrekken en hun poncho of regenjas niet vergeten. Voor de regen uit kan het in de ochtend nog 22 graden worden, maar in de neerslag is het slechts 18 graden en voelt het nog wat frisser aan. De zuidenwind is in de ochtend nog (vrij) krachtig, windkracht 5 tot 6, maar zal in de middag snel naar het westen draaien en behoorlijk afnemen tot een windkracht 3.

Zonnige race

En goed nieuws voor de race van zondag. De regen heeft ons land dan verlaten en het lijkt een zonnige dag te worden. Tussen 15.00 uur en 17.00 uur waait de westenwind met een windkracht 4 tot 5 en ligt de maximumtemperatuur op 20 graden.

Daarmee is het voor fans wel oppassen geblazen. Door de koele zeelucht merk je niet dat je verbrandt. Met een zonkracht 5 kan dat bij een lichte huid toch al gebeuren binnen een half uur.