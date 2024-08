Zandvoort dicht voor gemotoriseerd verkeer om Formule 1-weekend

De toegangswegen naar Zandvoort zijn donderdag vanaf 05.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit weekend vindt in de kustplaats de Dutch Grand Prix plaats. Zandvoort vraagt bezoekers zo veel mogelijk lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. De NS zet extra treinen in.

Hulpdiensten, inwoners en ondernemers met zogeheten doorlaatbewijzen mogen de badplaats wel in met hun auto's en motoren. Deze konden vooraf worden aangevraagd bij de gemeente.

Dicht tot zondag 23.00 uur

De toegangswegen naar Zandvoort zijn afgesloten tot zondag 23.00 uur. Bentveld, delen van Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen en een gedeelte van Haarlem (gebied achter Egelantierlaan, Ramplaankwartier) worden ook afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting geldt van vrijdag 05.00 uur tot zondag 16.00 uur.

Zandvoort verwacht tijdens het raceweekend 105.000 bezoekers per dag. Vrijdag begint de Dutch Grand Prix. Die dag zijn er vrije trainingen. Op zaterdag kwalificeren de Formule 1-rijders zich en op zondagmiddag is de race.

ANP