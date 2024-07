'Volgend jaar laatste F1 Grand Prix in Zandvoort'

Circuit Zandvoort-directeur Robert van Overdijk heeft aangegeven dat het zeer onzeker is of de Grand Prix van Nederland na volgend jaar nog zal plaatsvinden. Het huidige contract met het circuit loopt eind 2025 af.

"Op dit moment is in 2025 de laatste Formule 1-race op Zandvoort", verklaarde Van Overdijk vrijdag op Spa-Francorchamps in een gesprek met Viaplay. "Dat wil niet zeggen dat we de komende maanden niet hard blijven werken. Maar ik verwacht niet dat er binnenkort witte rook over naar buiten komt."

Verstappen won alle edities

Sinds de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix in 2021 na een afwezigheid van 36 jaar, heeft Max Verstappen alle drie de edities gewonnen. Van Overdijk benadrukt de noodzaak van een grondige evaluatie van de belangstelling onder fans en het bedrijfsleven voor de komende jaren.

"We zullen een marktinventarisatie moeten doen wat de animo onder de fans is en blijft de komende jaren. Ook moeten we weten wat de animo onder het bedrijfsleven is", voegde hij toe.

Daarnaast moeten de houding van overheden en het bredere economische klimaat in overweging worden genomen om de financiële risico's te beheersen. Van Overdijk merkte op dat bij elke editie meer dan 100.000 toeschouwers het circuit in de Noord-Hollandse duinen bezochten.

"De relatie met Formula One Group is fantastisch en ik denk dat we ook dit jaar weer een vol huis zullen hebben. Maar we willen dat commitment ook voor de langere termijn hebben, voordat we ons contract gaan verlengen".

Dit weekend is de Formule 1 neergestreken op Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België, de laatste race voor de zomerstop. Het seizoen wordt op 25 augustus hervat met de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.