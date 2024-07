Flinke gridstraf voor Verstappen GP België, wel snelste tijd in vrije training

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft voor de Grand Prix van België tien plaatsen gridstraf gekregen. De regerend wereldkampioen van Red Bull wisselde voor het weekend op Spa-Francorchamps opnieuw zijn motor, waarmee hij zijn jaarlimiet van vier krachtbronnen heeft overschreden.

Tijdens de eerste vrije training op Spa-Francorchamps reed Verstappen de snelste tijd met 1.43,372. Ondanks zijn gridstraf toonde de Nederlander zijn dominantie op het circuit door direct de snelste ronde neer te zetten met dus de nieuwe motor en harde banden. Vervolgens verbeterde hij zijn tijd meerdere keren, zelfs toen andere coureurs op zachte banden reden.

Oscar Piastri van McLaren eindigde als tweede, 0,531 seconden langzamer dan Verstappen. Alexander Albon zette de derde tijd neer.

Op jacht naar de winst

Door de gridstraf zal Verstappen zondag in goeden doen moeten zijn, om zijn zegereeks sinds 2021 op Spa-Francorchamps voort te zetten. Een overwinning na een gridstraf is echter niet onmogelijk, zo bleek vorig jaar. Tijdens de laatste editie won Verstappen voor de derde keer op rij in België, nadat hij door een gridstraf vanaf de zesde positie had moeten beginnen.

Verstappen heeft met 265 punten de leiding in de WK-stand. Lando Norris staat tweede op 189 punten. De tweede vrije training is vrijdag om 17.00 uur.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP