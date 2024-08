Zandvoort draait warm voor race-spektakel: 'Geen plek zo gek van Formule 1 als hier'

Op de socials en in de Zandvoortse straten ging het er al dagen over: maandagochtend reden de eerste trailers van de Formule 1-teams het circuit op. De echte racefans stonden klaar bij de ingang van het circuit, hopend op een blik op de imposante vrachtwagens van hun favoriete coureurs.

"Dit zie je niet iedere dag. Dus even stoppen, sfeer proeven, foto maken", zegt één van de liefhebbers voor de camera van Hart van Nederland. "Ik voel me net een klein kind in een snoepwinkel", vertelt een ander.

De eigenaar van een heuse Max-camper reist met zijn toepasselijke bolide naar alle races in Europa. "Wij komen op veel plekken, maar ik ken geen enkele stad met een circuit waar ze zo gek zijn van de Formule 1 als hier."