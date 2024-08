Zomerse hitte keert terug: woensdag mogelijk 30 graden

De zomer komt op veel plaatsen in Nederland weer terug deze week. Afgelopen weekend leek het op sommige plaatsen meer op de herfst maar Moeder Natuur heeft nog een paar zonnige dagen voor ons in petto.

Zo wordt de laatste week van augustus wordt gekenmerkt door overwegend zonnig en warm weer. Halverwege de week piekt de temperatuur, maar op donderdag volgt een tijdelijke afkoeling met lokaal kans op een lichte bui. Naar het weekend toe herstelt het mooie weer zich, dankzij een nieuw hogedrukgebied dat richting het Noordzeegebied trekt.

Maandag begint zonnig, met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die frisse lucht aanvoert. De temperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden. In de ochtend kan een buienlijn van Zeeland tot Friesland zorgen voor enkele stevige buien, mogelijk vergezeld van onweer en kans op waterhozen. In de middag kunnen elders in het land nog enkele lichte buien ontstaan.

Stijging temperatuur

Dinsdag zijn er na een frisse nacht meer zonnige perioden, afgewisseld met stapelwolken. Het blijft overwegend droog, en de temperatuur stijgt dankzij een zuidoostelijke wind naar waarden tussen de 25 en 27 graden.

Woensdag wordt het overal zomers, met lokaal temperaturen die zelfs de 30 graden kunnen bereiken. Vanaf donderdag keert de westelijke stroming terug en zullen de temperaturen dalen, hoewel het in het oosten die dag nog warm blijft.