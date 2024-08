Zuid-Nederland baalt van Haagse agenda: carnaval 2025 valt buiten schoolvakantie

Wie volgend jaar carnaval wil vieren, zal rekening moeten houden met hoe (on)gunstig de voorjaarsvakantie uitpakt. Officieel is de voorjaarsvakantie van 2025 voor de regio Zuid van 22 februari tot en met 2 maart. Carnaval valt volgend jaar laat: op 2, 3 en 4 maart viert het zuiden van ons land het feest.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor elk jaar de data voor drie schoolvakanties vast. Het gaat daarbij om de zomervakantie, de kerstvakantie en de meivakantie. Voor de overige vakanties, zoals de voorjaarsvakantie, worden adviesdata gegeven. Veel scholen nemen deze data over.

Onderwijsinstellingen mogen afwijken van adviesdata, al gaat dat niet zomaar. De medezeggenschapsraad van de school moet instemmen met de afwijkende vakantieperiode. Naast medewerkers van de school zitten er ook meerdere ouders in de raad. Als zij toestemmen, kan de school ervoor kiezen de voorjaarsvakantie later te laten plaatsvinden. In dat geval kan er met carnaval gewoon gehost worden. De beslissing voor wanneer de voorjaarsvakantie daadwerkelijk valt, kan dus per school verschillen.