Over met de pret: kinderen in midden van het land gaan weer naar school

Duizenden kinderen in het midden van het land gaan maandag weer naar school, na een zomervakantie van zes weken. Vorige week is het nieuwe schooljaar al begonnen in het zuiden. Kinderen in het noorden hebben nog een week vakantie voordat de scholen daar weer beginnen.

De regio midden omvat heel Zuid-Holland, grote delen van Gelderland en Utrecht, en delen van Flevoland en Noord-Brabant.

Start herfstvakantie

De volgende vakantie is de herfstvakantie, die in het zuiden start op 19 oktober en in het midden en noorden op 26 oktober.

ANP