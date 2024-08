De zomer is er nog wel, maar even niet qua temperatuur

Een fraaie zomerdag, maar wel eentje die niet de temperaturen weet te behalen van een 'normale' zomerdag. Zo zou je deze zondag kunnen omschrijven. Het is een tijdelijke dip, want in de nieuwe week komt de hitte weer goed terug. Een lekkere wandeling maken overdag? Doe dat vooral vandaag of morgen!

Het is dus zonnig vandaag, met af en toe een wolkenveld in de mix. Smeren blijft dus verstandig, maar je kunt wel iets met langere mouwen aantrekken mocht je de deur uitgaan. De temperatuur blijft namelijk steken rond de 19 tot 21 graden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In de middag verschijnen er wat meer wolken en kan er een enkele bui vallen, "maar dat zal weinig voorstellen", aldus Laura Osinga, weerpresentatrice. De wind kan wel stevig uit de hoek komen.

Hitte maakt comeback

Maandag is het weerbeeld nagenoeg hetzelfde: een mix van zon en wolken. In het westen kan er een bui vallen, maar elders blijft het grotendeels droog. Het kan een graadje warmer worden dan op de zondag: 22 graden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Maar dan: de zomer komt in volle glorie terug. Liefhebbers van warm weer, hoge temperaturen, kunnen hun lol op. Dinsdag zal het al met ongeveer 26 graden een stuk warmer zijn dan zondag en maandag, maar woensdag spant de kroon. Dan tikt het kwik de zeer zomerse 30 graden weer aan, met volop ruimte voor de zon.