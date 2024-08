Puinruimen in Meppel na natuurgeweld: omgevallen bomen en kapotgewaaide daken

Zondagochtend is het puinruimen in Meppel, waar het zaterdagavond op meerdere plekken in de Drentse plaats flink tekeer ging. Dit leidde tot omgewaaide bomen, kapotgewaaide daken en vernielde auto's.

Getroffen buurtbewoners nemen de schade op en controleren of iedereen ongedeerd de nacht is doorgekomen. Hart van Nederland-verslaggever Jelle Akerboom is in Meppel en kan zijn ogen niet geloven: "Het is heel indrukwekkend om te zien wat het natuurgeweld hier heeft aangericht."

Zo is een enorme tak van een boom bovenop een personenauto gevallen, waardoor het dak van het voertuig volledig is ingedeukt. "En dat is maar één voorbeeld; in deze hele wijk zijn bomen (deels) omgewaaid en zijn er woningen beschadigd geraakt."

'Nog nooit meegemaakt'

Een buurtbewoner vertelt dat hij zoiets nog nooit heeft meegemaakt: "Ik was een potje aan het gamen en ik had de ramen tegen elkaar opengezet. Ineens begon het heel hard te waaien. Toen dacht ik al: 'dit is niet goed'. Het was buiten ook pikkedonker en toen ging het pas echt los."

Een buurman vult aan: "Ik zag die muurwolk op mij afkomen en precies boven deze wijk ging het los. Nou, je ziet het, alles ligt overhoop. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Na het noodweer hebben we met elkaar gebeld van: 'is iedereen oké?'"

Noodweer op andere plekken

Niet alleen in Meppel teisterde Moeder Natuur het land; ook op andere plaatsen was er overlast door het weer.

In Hollandsche Rading (Utrecht) zijn meerdere bomen omgevallen op de Graaf Floris V-weg. De brandweer was daar met verschillende voertuigen aanwezig. Op een sportpark in Sassenheim viel tijdens een voetbalwedstrijd een grote boom om. Hoewel twee mensen onder de boom terechtkwamen, raakte niemand gewond, meldt Omroep West.

De A28 bij Spier (Drenthe) is dicht omdat er veel bomen op de weg liggen. Vijftig mensen die op een onveilige plek stonden met hun auto, bijvoorbeeld bij scheefhangende bomen of takken, werden opgevangen in een touringcar. Een persoon raakte bekneld door een boom op de auto, maar er zijn geen gewonden gevallen, aldus de veiligheidsregio.

Inmiddels is de A28 weer open, maar de weg is wel een paar uur afgesloten geweest. Ook de N375 is tussen Pesse en Zwartsluis was dicht vanwege "obstakels op de weg", zo meldt de ANWB.

In het Friese dorp Houtigehage stonden zaterdagavond meerdere daken van een woonblok in brand nadat daar de bliksem was ingeslagen. Niemand raakte gewond.

Zondag belooft een rustige dag te worden, de weerwaarschuwingen van het KNMI zijn inmiddels ingetrokken.