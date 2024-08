Dodelijk ongeval: paard zakt op snelweg door trailer

Een drama op de A58 tussen Tilburg en Breda zaterdagmiddag. Daar is een paard door de trailer gezakt waarmee het dier vervoerd werd. Op dat moment reed het voertuig op hoge snelheid. Het paard kreeg door het voorval ernstige verwondingen en moest worden ingeslapen.

Hoe het dramatische ongeluk, dat plaatsvond op de afrit Ulvenhout, heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De weg moest enige tijd deels dicht om de hulpdiensten het werk te laten doen. Onder andere de brandweer is ingeschakeld om het overleden dier uit de trailer te takelen.

Het verkeer had enige tijd last van de wegafsluiting en moest langzaam rijden. Inmiddels is de vertraging opgelost. Wel is de afrit op moment van schrijven nog steeds afgesloten.