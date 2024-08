Ook zusje van 'patatvos' overleden door menselijk voedsel

Nog geen week na het overlijden van de beroemde 'patatvos' uit Katwijk, is ook zijn zusje overleden. Dat meldt de opvang aan Hart van Nederland.

Volgens de lokale dierenambulance had het beestje al langer last van een harde buik, waarschijnlijk veroorzaakt doordat mensen de vossen voer gaven. Ze zou het een paar dagen geleden heel benauwd hebben gekregen. "Wanneer de menselijk voedsel scoren, krijgen ze niet de juiste voeding binnen. Bacteriën en wormen krijgen zo veel meer kans om het lichaam te lijf te gaan."

Bijgevoerd

De patatvos en dus ook zijn zusje werden door diverse inwoners van de Zuid-Hollandse plaats in de watten gelegd en (bij)gevoerd. Soms kreeg hij zelfs patat, waar dus de bijnaam vandaan is gekomen.

Eerder vroeg de politie mensen in de regio al om de wilde dieren geen voedsel te geven. "We willen iedereen oproepen om wilde dieren met rust te laten en ze niet te voeren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ze op een natuurlijke manier blijven leven."