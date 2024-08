'Dood patatvosje laat zien waarom we moeten stoppen met voeren van wilde dieren'

Wilde dieren voeren lijkt misschien onschuldig, maar het kan grote gevolgen hebben. De beroemde 'patatvos' uit Katwijk die donderdag is overleden, is de dupe van goede bedoelingen van omstanders. Stichting Wildopvang Haagland waarschuwt: "We moeten hier met zijn allen echt mee stoppen".

"Als dieren zoals vossen gewend raken aan mensen, omdat ze gevoed worden, zien ze ons niet als een bedreiging", zegt Geertje Krechting van de Wildopvang.

Gevaarlijke situaties

Als wilde dieren tam worden, kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. "Een vos zou een kind kunnen bijten omdat hij denkt dat er eten te halen valt. Naast dat mensen gewond kunnen raken, worden de dieren vaak als gevaarlijk bestempeld en worden ze afgeschoten. Dat moeten we echt niet willen", zegt Geertje. "Een ander gevaar is dat de tamme vossen hun kleintjes niet meer leren om in het wild aan voedsel te komen."

Dit jaar heeft Stichting Wildopvang Haagland negen vossen opgevangen, waarvan er zeven tam waren. "Op dit moment hebben we het zusje van de 'patatvos' in onze opvang. We proberen om haar het jachtinstinct weer aan te leren, maar dat duurt maanden."