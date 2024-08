Hondje vastgebonden aan boom in Amersfoort, zoektocht naar eigenaar

De Dierenbescherming heeft dinsdag een verwaarloosde hond gered, nadat deze was vastgebonden aan een boom. Het beestje was in de avond aangetroffen in de buurt van AFC Quick op Sportpark Dorrestein in Amersfoort, zo meldt de Dierenbescherming op Facebook.

De "gespierde grijze pocket bully" heeft van de Dierenbescherming de naam "Ayla" gekregen. Ayla heeft een chip die niet geactiveerd is, en daarom roept de Dierenbescherming de eigenaar of getuigen op om zich te melden.

Magie

"Wellicht is het tegen beter weten in, maar we doen toch een poging", aldus de Dierenbescherming in het bericht op Facebook. De Dierenbescherming hoopt door de magie van sociale media dat er snel meer duidelijkheid komt over waar het beestje thuishoort.