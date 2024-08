Beroemde 'Patatvos' overleden: 'bekendheid met hoogste prijs betaald'

Slecht nieuws over de zogenaamde 'patatvos' uit Katwijk. Het diertje is een paar dagen nadat het op vrolijke wijze in het nieuws kwam helaas overleden. Hetgeen waardoor hij beroemd raakte heeft hem waarschijnlijk ook het leven gekost.

De Katwijkse politie zegt in een bericht op sociale media dat de dood van de vos "m ogelijk het gevolg is van teveel menselijk voedsel en dat hij vervreemd is van zijn natuurlijk gedrag." Het dier werd door diverse inwoners van de Zuid-Hollandse plaats in de watten gelegd en (bij)gevoerd. Soms kreeg hij zelfs patat, waar dus de bijnaam 'patatvos' vandaan is gekomen.

Het diertje is meermaals op de foto gezet. Bekijk ze in de video bovenaan!

'Rust zacht'

Uiteraard wenst de politie het omgekomen vosje een goede tijd in het hiernamaals toe: "Rust zacht, Patatvos." Ook roepen ze op om de natuur met respect te behandelen: "We willen iedereen oproepen om wilde dieren met rust te laten en ze niet te voeren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ze op een natuurlijke manier blijven leven."

De regionale dierenambulance is ook erg geschrokken van het nieuws. Ze schrijven, eveneens in een bericht op sociale media: "Rust zacht vosje. Je bekendheid heb je met de hoogste prijs betaald."