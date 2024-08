Blauwtong grijpt verder om zich heen: aantal besmettingen blijft stijgen

Het blauwtongvirus blijft zich verspreiden onder schapen en andere dieren. Volgens de meest recente cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die maandag zijn gepubliceerd, is het virus inmiddels op 4.524 locaties in Nederland aangetroffen. Dat is een toename van 717 gevallen sinds afgelopen donderdag.

Vooral op boerenbedrijven raken dieren besmet. In Twente en de Achterhoek zijn relatief veel bedrijven getroffen, maar ook in Noord-Brabant en Limburg worden veel dieren ziek.

Gevaar voor dieren

Blauwtong is uitsluitend gevaarlijk voor dieren; mensen kunnen het virus niet oplopen. Het virus wordt verspreid door knutten, kleine muggen die de ziekte overbrengen. Symptomen van het virus zijn onder andere een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen. Schapen lopen het grootste risico om aan de ziekte te overlijden, maar dit risico kan worden verminderd door vaccinatie.

ANP