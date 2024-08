Aantal blauwtonggevallen blijft oplopen maar groei vlakt af

Het aantal blauwtongbesmettingen in Nederland is opnieuw gestegen in vergelijking met een week eerder, dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maandag. Het virus is afgelopen week in totaal op 1722 plekken in het land vastgesteld. Vorige week maandag stond de teller op 1094 gevallen.

Eerder verdubbelde het aantal gevallen zo ongeveer per week, en soms ging de toename nog sneller. Op maandag 15 juli meldde de NVWA 94 gevallen, een week later 503 en vorige week maandag stond de teller op 1094 gevallen.

De meeste besmettingen zijn nog altijd in de Achterhoek, Overijssel, het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Ook in Flevoland is het blauwtongvirus nu vastgesteld. Dit was tot vorige week de enige provincie zonder besmettingen. Het virus is nauwelijks vastgesteld in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

Blauwtong

Blauwtong is een ziekte die vooral schapen treft, maar ook geiten, runderen en herten. Ook sommige dierentuindieren kunnen een besmetting oplopen, zoals kamelen, lama's, giraffen en okapi's, maar het is onbekend of dat is gebeurd.

Schapenhouders hebben eerder dit jaar duizenden euro's geïnvesteerd in het vaccineren van hun dieren. Desondanks komen er veel meldingen binnen van ernstig zieke en stervende schapen.

Steekvliegjes

Het virus veroorzaakt onder meer een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen bij vee. Daardoor kunnen ze sterven. Blauwtong wordt onder meer verspreid door besmette knutten, piepkleine steekvliegjes. Het virus is niet besmettelijk voor mensen.

In het voorjaar zijn veel dieren gevaccineerd tegen blauwtong. Volgens een eerste analyse van gezondheidsdienst Royal GD verlopen de infecties nu wat milder dan vorig jaar.

