Wolvenaanvallen verdrievoudigd vergeleken met eerste halfjaar 2023

Dit jaar hebben wolven al bijna evenveel schapen en andere dieren aangevallen als in heel 2023. In de eerste zes maanden van 2024 zijn 360 aanvallen op dieren geregistreerd, tegen 399 in heel vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal wolvenaanvallen zelfs verdrievoudigd. In het eerste halfjaar van 2023 werden 117 aanvallen van wolven op dieren geregistreerd.

De stijging doet zich vooral voor in de noordoostelijke provincies, met name in Gelderland. In de eerste zes maanden van 2024 heeft de wolf al 166 keer toegeslagen, tegenover negentien keer in dezelfde periode vorig jaar. Gelderland telt nu vijftig meer bevestigde aanvallen dan in heel 2023.

In het zuiden van het land namen de aanvallen juist wat af. In 2024 zijn in de provincie Noord-Brabant in het eerste halfjaar slechts vijf aanvallen van wolven geregistreerd, tegenover minstens elf in de voorgaande jaren.

'Wolfwerende rasters onvoldoende'

Dat wolven steeds vaker toeslaan, komt doordat er ook steeds meer wolven in Nederland leven. Anderhalf jaar geleden telden we 29 wolven, afgelopen winter waren het er 51. In vrijwel alle gevallen hadden de landeigenaren echter geen hek of schrikdraad om hun grond staan of andere preventieve maatregelen genomen om schade door wolven tegen te gaan, zo meldt ANP.

Gedeputeerde Harold Zoet (BBB) van de provincie Gelderland laat zaterdag aan Hart van Nederland weten dat er wel veel interesse is voor een speciaal budget om wolfwerende maatregelen te nemen, zoals hoge rasters. "In de eerste vier maanden hebben we het volledige bedrag van 1,2 miljoen euro uitgezet, en we hebben nog eens 2 miljoen euro vrijgemaakt", vertelt Zoet.

Zoet wijst er echter ook op dat goedgekeurde wolfwerende rasters geen volledige garantie bieden, omdat de dieren volgens hem soms hoog kunnen springen. "Het komt de laatste tijd vaker voor dat wolven niet tegengehouden worden door deze rasters", vertelt hij. Daarbij wijst hij onder meer op een aanval van een wolf in Ede, waarbij 41 schapen werden gedood ondanks dat er om het terrein een goedgekeurd raster stond.

Veehouders die schade lijden door wolvenaanvallen, kunnen een tegemoetkoming krijgen. In de eerste zes maanden van 2024 betaalden de provincies al ongeveer 100.000 euro meer aan schadevergoedingen aan boeren dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit bedrag kan nog stijgen, omdat nog niet bij alle claims duidelijk is of de boer recht heeft op een tegemoetkoming.

Het aantal aanvallen kan in werkelijkheid nog hoger zijn. Het is namelijk niet verplicht om een aanval aan BIJ12 door te geven. Ook zijn alleen aanvallen meegeteld waarbij helemaal zeker is dat de schade door een wolf is aangericht. Er is van nog zeker zestig gevallen die plaatsvonden in de afgelopen twee maanden niet bekend of een wolf verantwoordelijk was voor de aanvallen.

Hart van Nederland/ANP