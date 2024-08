Opnieuw onrust in provincie Utrecht: 'Nieuw incident tussen wolf en hond in Zeist'

In Zeist zou er woensdagochtend een incident zijn gebeurd tussen een wolf en een hond. Dat meldt bevestigt de Provincie Utrecht na berichtgeving van RTV Utrecht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ook zouden er beelden zijn van het incident.

De politie kan aan Hart van Nederland niet bevestigen dat het incident is gebeurd. De provincie Utrecht kan wel meer vertellen: "Het klopt dat er tussen 11.00 en 11.15 uur twee keer 'contact' is geweest tussen een hond en een wolf. Dat gebeurde in een bos aan de Krakelingweg bij Zeist. Een dierenarts heeft de hond onderzocht, het lijkt erop dat er geen bijtvorminge verwondingen zijn, dus die kunnen ze niet op DNA laten onderzoeken", vertelt een woordvoerder van de provincie aan Hart van Nederland.

Ook is er een filmpje gemaakt van het incident: "Die hebben we laten zien aan deskundigen. Zij denken dat het om dezelfde, alleenstaande wolf gaat die recentelijk ook de hoofdrol speelde bij een incident op de Utrechtse Heuvelrug."

Dringend advies

De afgelopen tijd is in de regio veel onrust na incidenten met de wolf. Zo is vorige week een meisje vermoedelijk door een wolf omver gelopen of geduwd in Austerlitz. Na het incident gaf de provincie het "dringende advies" niet met kleine kinderen naar de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen.

Vorige maand werd een meisje aangevallen door een wolf in het natuurgebied in Leusden. Het kind werd op 16 juli in haar zij gebeten en raakte lichtgewond. Ook verdween in juli in hetzelfde gebied een hond door een vermoedelijke wolvenaanval.

Een wolvenexpert van de Zoogdiervereniging, die de provincie adviseert, zei onlangs dat een vergunning tot afschot niet acuut nodig is, maar dat het goed is dat die gereed is voor het geval er een dreigende situatie voor mensen ontstaat.

