DNA-onderzoek bevestigt: meisje Leusden is door een wolf gebeten

Het is daadwerkelijk een wolf geweest die eerder deze maand een meisje heeft aangevallen in het natuurgebied van Leusden, meldt de provincie Utrecht op basis van de resultaten van DNA-onderzoek.

Het kind werd op 16 juli in haar zij gebeten en raakte lichtgewond. DNA op een stuk kleding dat beschadigd raakte en waar mogelijk een tandafdruk in stond, is daarna onderzocht. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het DNA afkomstig is van een wolf.

Omgeving afgezet

"Deze uitkomst ondersteunt de verklaring van de ooggetuigen die hebben aangegeven dat er een confrontatie was met een wolf", meldt de provincie. Die roept mensen nogmaals op het gebied te mijden.

De wolvenaanval vond plaats op landgoed Den Treek, bij de Utrechtse Heuvelrug, toen het meisje met de buitenschoolse opvang (bso) op stap was. Een medewerker van de bso zag het gebeuren. Het landgoed is sindsdien deels afgezet.

Eerder deze maand is in hetzelfde gebied een aangelijnde hond gebeten en meegenomen door vermoedelijk een wolf.

ANP