'Afschieten wolven Utrecht kansloze zaak'

De Faunabescherming denkt niet dat de wolven op de Utrechtse Heuvelrug zomaar kunnen worden afgeschoten. Voorzitter Niko Koffeman spreekt van een "kansloze exercitie" en verwijst daarbij naar recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

Dat oordeelde dat in Oostenrijk en Spanje de wolf niet mag worden afgeschoten, onder meer omdat de bescherming van de soort nog verbeterd moet worden. Die uitspraak geldt voor alle EU-landen.

In Leusden is een meisje in juli aangevallen en gebeten door een wolf:

1:21 Kind aangevallen door wolf in natuurgebied nabij Leusden, advies om gebied te mijden

Nieuwsgierige puber

De provincie Utrecht zegt dat het een afschotvergunning voorbereidt voor een wolf die mogelijk betrokken is geweest bij twee incidenten met mensen. Maar het is volgens Koffeman "volledig ondenkbaar" dat de wolven in Utrecht nu worden afgeschoten. Dat kan pas veranderen als de wolf mensen echt agressief bejegent en daar is in de ogen van Koffeman geen sprake van. "Tot nu toe zijn alleen schrammen gerapporteerd."

In de provincie Utrecht leven een wolvenpaar met vijf welpen en een andere wolf, die volgens Koffeman "een beetje een nieuwsgierige puber" is. Het wolvenpaar dat bij landgoed Den Treek leeft heeft zich wat Koffeman betreft "alleen maar beschermend naar jongen" opgesteld. Eerder leefde het paar volgens Koffeman op de Leusder Heide, een militair oefenterrein. "Ze zijn verhuisd toen het leger ging schieten."

Koffeman zegt dat de Faunabescherming direct naar de rechter stapt als er toch een afschotvergunning wordt verleend. Eerder ging de Faunabescherming met succes naar de rechter: zo werd in mei duidelijk dat Gelderland de wolf voorlopig niet mag afschrikken met een paintballgeweer op de Veluwe.

ANP