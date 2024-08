Provincie: kom niet met kleine kinderen in bossen Utrechtse Heuvelrug om wolf

De provincie Utrecht en de gemeenten Leusden, Zeist, Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug roepen bezoekers op om extra voorzichtig te zijn in het bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug. De directe aanleiding is een incident woensdagochtend met een wolf bij Austerlitz, aldus de provincie. Het "dringende" advies is om niet met kleine kinderen de bossen te betreden.

Wolvendeskundigen zijn bezorgd, want de wolf gedraagt zich ongewoon agressief. Er wordt gedacht dat het dezelfde wolf is die eerder kinderen en een hond aanviel in Leusden, te zien in bovenstaande video. Daarom bereidt de provincie een vergunning voor om de wolf af te schieten.

Woensdag is een spoedanalyse van het DNA aangevraagd. Kleding van het slachtoffer is naar het lab gestuurd om te bepalen of het om dezelfde wolf gaat. De provincie heeft hulp gevraagd aan wolvendeskundigen en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wat te doen bij een ontmoeting met de wolf

Zie je een wolf? Ren niet weg, maak jezelf groot, maak lawaai en loop langzaam achteruit. Meer tips vind je op de website van BIJ12.