Wolf op Utrechtse Heuvelrug? 'Het is te laat, ik heb begin april al aan bel getrokken'

Dat een wolf woensdag vermoedelijk een meisje omver heeft gelopen in Austerlitz vindt Wilbert Nijland niet verrassend. Wilbert is beheerder van het familielandgoed Den Treek-Henschoten, dat onderdeel is van het wolvenleefgebied op de Utrechtse Heuvelrug. "Het is te laat. Ik heb begin april al aan de bel getrokken en de provincie laten weten dat er geen plek is voor wolven in dit zeer toeristische gebied."

Nijland somt op: "Dit gebied is 2000 hectare groot, we hebben 180 kilometer wandelpad, 73 kilometer ruiterroute en 40 kilometer mountainbike-pad. Er komen naar schatting 1 miljoen bezoekers per jaar, kortom: er is geen ruimte voor wolven in dit gebied."

Nare ervaring

De beheerder zegt vrijwel dagelijks meldingen te krijgen van bezoekers die een wolf hebben gezien. "Maar helaas zitten er ook meldingen tussen van mensen die een nare ervaring met een wolf hebben gehad."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"Ik ken het verhaal van een mountainbiker die achtervolgd werd door een wolf. Hij schrok en viel van zijn fiets en de wolf stond vervolgens op zijn achterwiel. Ook is het hondje van een mevrouw doodgebeten voor haar ogen. En dat meisje dat pas geleden in haar zij is gebeten had echt flinke verwondingen. Ook ruiters te paard zijn achtervolgd. Ik maak mij grote zorgen", aldus de rentmeester.

Spoedige oplossing

Nijland hoopt op een spoedige oplossing van het probleem. "Ik begrijp dat er momenteel vier volwassen dieren rondlopen en dat er in elk geval twee nesten zijn. En dan heeft de provincie het over rasters plaatsen." Volgens Wilbert springen wolven daar overheen. "Een wolf haalt 1.20 meter tot 1.50 meter wel, hoor. Woensdag zijn er op een landgoed hier in de buurt nog vijf schapen doodgebeten. De wolf is daar over zo'n raster heen gesprongen en greep het eerste het beste schaap."

Een woordvoerder van de provincie Utrecht laat desgevraagd weten dat de gedeputeerden de situatie op de Utrechtse Heuvelrug zeer nauwlettend in de gaten houden en de ernst ervan inzien: "Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van een probleemwolf die problematisch gedrag vertoont, namelijk door in meerdere gevallen contact te maken met mensen, waaronder jonge kinderen, en honden."

Vanwege de ernst van de situatie wil de provincie dan ook maximaal voorbereid zijn om te kunnen ingrijpen wanneer het nodig is. Mogelijk heeft bij het incident met het meisje ook een loslopende hond een rol gespeeld, werd donderdagmiddag bekend.

ANP/Hart van Nederland