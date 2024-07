Opnieuw zonnige dag voor het noorden, mogelijk onweersbuien in het zuiden

Na de warme en zonnige dag van gisteren krijgen we vandaag opnieuw een warme en zomerse dag op veel plaatsen in het land. Wel wordt het een paar graden koeler en is er meer bewolking.

Het weer in Nederland kent vandaag een mix van zon en wolken. In het noorden begint de dag vrij zonnig, maar sluierwolken zullen ook daar verschijnen. In de zuidelijke provincies is er meer bewolking en in het uiterste zuiden kan lokaal een bui vallen, mogelijk vergezeld van een felle onweersbui.

In de middag wisselen zon en wolken elkaar af, met de meeste zon in de noordelijke helft van het land. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe, en blijft de kans op een bui bestaan. Het wordt zo’n 22 graden in de kop van Noord-Holland tot 29 graden, misschien lokaal 30 graden, in Zuid-Limburg. De wind speelt bijna geen rol vandaag.

Voor mensen die vandaag veel buiten zijn, is insmeren met zonnebrand geen overbodige luxe. Als het onbewolkt is geldt er zonnekracht 6, volgens het KNMI. Dat betekent dat je huid al binnen 15 minuten kan verbranden.

Vanavond klaart het op en koelt het af tot rond de 20 graden. Vannacht neemt de bewolking geleidelijk weer toe maar blijft het grotendeels wel droog. In het zuidoosten kan er een verfrissend buitje tussen zitten mogelijk zit daar ook een klap onweer tussen.

Temperatuur daalt richting het weekend

Hoe donderdag eruitziet, is nog onzeker. Vooral in de zuidelijke helft van het land is er kans op buien en onweer, maar het kan ook meevallen. De temperatuur daalt verder tot gemiddeld 23 graden.

Vrijdag wordt een mooie dag met meer ruimte voor de zon, de temperatuur blijft rond de 23 en 24 graden hangen. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig met een afwisseling van zon, wolkenvelden en af en toe een regen- of onweersbui.