ZIEN: Hertenkalfje gedood door wolf, te hoge rasters mogelijke boosdoener

Hoe slim wolven te werk kunnen gaan laten wildcamerabeelden, gedeeld door een boswachter op de Hoge Veluwe, goed zien.

Op de beelden die eind juni werden gemaakt, is te zien hoe kleine hertenkalfjes last hebben om over een hoog wildraster te springen. Op de beelden is ook een wolf te zien die achtervolgt wordt door een hinde, vermoedelijk omdat de wolf een kalfje te pakken heeft. Later is ook te zien hoe een wolf de kop van een hertenkalfje in de bek heeft, al is onduidelijk of het om hetzelfde kalfje gaat dat eerder te zien was.

Deze rasters van één meter hoog zijn eigenlijk bedoeld tegen wilde zwijnen, maar wolven gebruiken de locatie steeds vaker omdat ook kalfjes een makkelijk slachtoffer zijn. "Een kalf kan de eerste twee maanden niet over een zwijnwerend raster springen," vertelde een boswachter van Natuurmonumenten eerder aan Omroep Gelderland. "Ik zie iedere nacht op de wildcamera's kalfjes die niet meekunnen met hun moeder. Het houdt niet op. En de hele Veluwe staat er vol mee."

Natuurmonumenten bezorgd over rasters

In een gesprek met Hart van Nederland legt Natuurmonumenten uit dat zij liever geen gebruik maken van de hekken, maar dat het ook noodzaak is. "Als het aan ons ligt zijn er zo min mogelijk hekken in Nederland, maar Nederland is ook vol en de hekken staan er ook voor een reden," zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten. "Ze beschermen ook tegen schade en overlast. De wolf maakt er handig gebruik van, dat ze op de wacht liggen om kalfjes te pakken die wat meer moeite hebben om eroverheen te komen."

Volgens ecoloog Lars Soerink zijn de rasters onnatuurlijk en veroorzaken ze problemen voor de kalveren. "Wolven moeten wilde prooien eten maar laten een kans op een makkelijke maaltijd niet schieten," zegt Soerink tegen Omroep Gelderland. "De kalfjes zijn daardoor extra kansloos."

Hoe nu verder?

Volgens Natuurmonumenten zal de situatie in de toekomst waarschijnlijk wel veranderen. "Herten gaan dit ook doorkrijgen, en gaan zich dan ook anders gedragen", aldus de woordvoerder. Het Nationale Park de Hoge Veluwe heeft daarom ook geen plannen om de rasters te verwijderen, omdat de dieren zich er naar verwachting op aanpassen. "Nu 'fiept' de moeder als ze de wolf ziet, ze maakt een piepend geluid en geeft zo een waarschuwing aan haar kalf," aldus de bedrijfsleider van het park aan de regionale omroep.