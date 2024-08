Hond die wolf tegenkwam bij Zeist heeft tóch een bijtwond

Een dierenarts heeft toch een bijtwond geconstateerd bij de hond die woensdag betrokken was bij een confrontatie met een wolf op de Krakelingweg in Zeist. De provincie Utrecht meldt dat de hond hiervoor is behandeld door de dierenarts. Eerder meldde de provincie dat er bij de controle van de hond geen bijtwonden leken te zijn aangetroffen.

Het incident had woensdagmorgen rond 11.00 uur plaats. Volgens de provincie is er "tot tweemaal toe contact geweest vanuit de wolf richting de hond".

De wolf is gefilmd. Experts hebben die beelden ook gezien. "Zij zien sterke uiterlijke overeenkomsten met de alleenstaande wolf waarvan bekend is dat die zijn leefgebied heeft op de Utrechtse Heuvelrug en volgens deskundigen ook een bovengemiddelde interesse lijkt te hebben voor honden", laat de provincie weten.

ANP