Wolvendeskundigen: 'meisje in Leusden kan niet gebeten zijn door wolf'

Twee wolvendeskundigen hebben verklaard dat het meisje dat vorige maand in Leusden een confrontatie had met een wolf, niet door het dier is gebeten. De deskundigen, Glenn Lelieveld en Dick Klees, baseerden hun conclusie op een analyse van foto's van de verwondingen die het meisje opliep. Volgens hen komen de wonden niet overeen met een beet van een wolf.

Het afschieten van wolven mag niet zomaar in Nederland, het dier geniet een beschermde status. Maar als het aan de bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug ligt, moet er iets gebeuren voordat het écht goed misgaat.

Lelieveld, een onafhankelijk ecoloog, zag op de foto's schrammen bij de navel van het kind. "De bek van een wolf is niet zo groot dat als hij haar kort in haar zij zou bijten, er verwondingen bij de navel ontstaan", vertelt hij aan RTL Nieuws. Ook Klees, verbonden aan het kennisplatform Wolven in Nederland, bevestigt dit en stelt dat de ruimte tussen de wondjes niet overeenkomt met de afstand tussen de tanden van een wolf.

Verwondingen door val in bramenstruik

Volgens Klees duiden de verwondingen eerder op lichte beschadigingen van de huid die veroorzaakt kunnen zijn door een andere interactie met het wilde dier. "Het lijkt erop dat een wolf tegen het kind is aangelopen en dat de tanden misschien de huid hebben geraakt, maar er is geen sprake van een beet." Hij zag ook een 'langere schram' die volgens hem meer lijkt op een wond door een val in een bramenstruik.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

De discussie over de ernst van het incident is van groot belang, zowel voor het publiek als voor de wolf zelf. "Schrammen door een val voelen anders dan een beet van een wolf," zegt Lelieveld. "Bij een aanval heb je te maken met een probleemwolf, wat kan leiden tot afschieten van het dier. Maar bij een probleemsituatie zijn er andere oplossingen, zoals verjagen of het plaatsen van een GPS-zender."

De buitenschoolse opvang (bso) waar het meisje bij zat, houdt echter vast aan de verklaring dat het kind daadwerkelijk gebeten is. In hun verklaring van 17 juli staat dat een medewerker de wolf in de zij van het meisje zag bijten. Ook de ouders van het meisje bevestigen dit.

Lees ook: Noodbevel om wolven Leusden verlengd, landgoed langer dicht om verhoogd risico Noodbevel om wolven Leusden verlengd: landgoed langer dicht om verhoogd risico

DNA-onderzoek

De provincie Utrecht liet na het incident een beschadigd kledingstuk van het meisje onderzoeken. Uit DNA-onderzoek bleek dat het kind inderdaad door een wolf werd geconfronteerd, maar de mogelijke tandafdrukken in het kledingstuk zijn niet verder onderzocht. "Dat valt buiten de expertise van het laboratorium," laat een woordvoerder van de provincie aan RTL Nieuws weten.

De provincie Utrecht bereidt zich voor op het afgeven van een afschietvergunning, omdat dezelfde wolf eind juli mogelijk ook een peuter omver liep.