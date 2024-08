Ravage op A28, tientallen bomen op snelweg gewaaid

Op de A28 bij het Drentse Spier zijn tientallen bomen omgewaaid en op de snelweg terechtgekomen. De snelweg is langere tijd deels afgesloten geweest. Automobilisten die vaststaan in de ravage kunnen schuilen in touringcars. Er is voor zover bekend geen gewonde gevallen.

Naast de tientallen omgewaaide bomen zijn er ook nog wat bomen die dreigen om te vallen, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe aan Hart van Nederland. Een auto is flink beschadigd door een gevallen boom. Inmiddels is de snelweg weer open.

Bezaaid met takken

Op videobeelden is te zien hoe de snelweg ligt bezaaid met takken van de omgevallen bomen. Automobilisten staan midden op de rijbaan naast hun auto. Hulpdiensten zijn aanwezig om de weg weer vrij te krijgen.

Door code oranje is er ook op andere plekken overlast of zelfs schade. Op een sportpark in Sassenheim viel tijdens een voetbalwedstrijd een grote boom om. Hoewel twee mensen onder de boom terechtkwamen, raakte niemand gewond, meldt Omroep West.

Noodweer raast over festivalterrein in Almere, festival stilgelegd

Geen treinen

In Eindhoven zijn meerdere auto's beschadigd door omgewaaide bomen. En tussen Beilen en Assen rijden geen treinen door een boom op het spoor. Volgens NS duurt het tot ongeveer zondag 23.30 uur voordat de treinen weer normaal rijden. Ook tussen Zwolle en Meppel rijden tijdelijk minder treinen door een omgevallen boom.

Hoosbui

Een enorme hoosbui trok zaterdagavond over een festival in Almere en verpeste daar de feestvreugde. Tientallen mensen trokken in allerijl een poncho aan. Veel mensen deden een poging te schuilen onder een van de horecazuilen aan de rand van het festivalterrein.

