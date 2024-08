Noodweer raast over festivalterrein, festival tijdelijk stilgelegd

Een enorme hoosbui trok zaterdagavond over een festivalterrein in Almere. Op videobeelden is te zien hoe tientallen bezoekers proberen te schuilen. Op het moment was een optreden bezig van zanger Claude.

Bezoekers van het tweedaagse festival ZAND in Almere hopen natuurlijk op lekker warm zonnig weer, maar bezoekers komen zaterdag bedrogen uit. Tijdens een optreden van zanger Claude raast er een enorme hoosbui over het terrein. Op videobeelden is te zien hoe tientallen mensen gehaast een poncho aantrekken om droog te blijven.

Paniek

Ook proberen mensen iets droger te staan vlakbij een bar. Kinderen die door het noodweer in paniek zijn worden door personeel over de bar heen getild.

Het festival is door technische problemen tijdelijk stilgelegd.