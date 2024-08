Code oranje in meerdere provincies om zware onweersbuien, kans op overlast

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg om zware onweersbuien die momenteel over grote delen van het land trekken. Bij de onweersbuien wordt gewaarschuwd voor zware windstoten tot wel honderd kilometer per uur.

In de provincies is er naast de stevige onweersbuien ook kans op overlast en schade door zware windstoten en wateroverlast. Later zaterdagavond trekken de buien het land weer uit. Eerder werd er nog gewaarschuwd voor code geel zaterdag om de onweersbuien.

In korte tijd veel regen

"Bij de onweersbuien zijn vooral in het oosten zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur mogelijk. Tevens kan plaatselijk in korte tijd 20 tot 40 millimeter regen vallen en ook is hagel van 1 tot 2 cm mogelijk."

Zandvoort

De race in de vrouwenklasse F1 Academy bij de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort is uitgesteld als gevolg van het noodweer. De auto's stonden klaar voor de start, toen het plotseling begon te waaien en regenen. De race stond gepland kort na de kwalificatie in de Formule 1. Er viel in korte tijd zoveel regen, dat zelfs delen van het circuitterrein onder water kwamen te staan.

Vliegtuig omgeleid

Een vliegtuig van KLM Cityhopper dat onderweg was van Krakow in Polen naar Schiphol is uitgeweken naar Groningen airport vanwege het weer. Het is volgens RTV Noord niet bekend hoe de passagiers kun reis moeten vervolgen.

Op X zijn meerdere video's en foto's te zien van de buien die over het land trekken.

Hart van Nederland - ANP