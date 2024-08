Code geel zaterdag: stevige onweersbuien en harde wind op komst

Het KNMI heeft voor zaterdag code geel afgegeven voor het oosten van het land vanwege verwachte onweersbuien. Aan het eind van de middag en het begin van de avond kunnen in dat gebied stevige onweersbuien ontstaan, mogelijk vergezeld van zware windstoten, hevige regenval en grote hagelstenen. Dit kan hinder veroorzaken voor het verkeer en bij buitenactiviteiten.

Voor vrijdag was er al code geel van kracht in het noordwestelijk kustgebied vanwege zware windstoten. In de loop van de middag zal de wind daar afnemen.

Wind in Zandvoort

In Zandvoort, waar dit weekend de Dutch Grand Prix plaatsvindt, staat vrijdagochtend een harde wind. Max Verstappen heeft aangegeven zich geen grote zorgen te maken, hoewel de auto's gevoelig zijn voor wind. Op vrijdag staan de trainingssessies op het circuit gepland.

ANP