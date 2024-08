Noodweer teistert Breda: gecrashte auto's en drijvende putdeksels

De zware onweersbuien die dinsdagavond- en nacht over meerdere delen van ons land trokken, hebben in Breda voor flinke overlast gezorgd. Straten liepen vol met water waardoor putdeksels door de hoge waterstand wegdreven. Dit zorgde ervoor dat drie auto's crashte.

Eén auto kwam na de botsing met een putdeksel tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Bij een andere auto ontplofte alle airbags in het voertuig, en bij een derde auto waren lekke banden het gevolg van het ongeluk.

Ambulance

Omroep Brabant meldt dat de bestuurders niet ernstig gewond zijn geraakt. De slachtoffers zouden door een ambulance ter plekke zijn gecontroleerd. De putdeksels zijn door medewerkers van de gemeente terug op hun plek gelegd.

Meerdere straten blank

In de buurt Princenhage stonden meerdere straten blank. Een automobilist kwam daardoor vast te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Een flatgebouw in die buurt heeft last van ondergelopen kelders door het vele regenwater. De brandweer zoekt naar een oplossing.