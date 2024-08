Maandag was met 30,9 graden de warmste dag van het jaar

Afgelopen maandag was de warmste dag van het jaar tot nu toe, met temperaturen die opliepen tot 30,9 graden in De Bilt. Ondanks de hitte was er in De Bilt geen sprake van een officiële tropennacht, aangezien de temperatuur daar 's nachts afkoelde naar 19,9 graden. Dat meldt Weeronline.

In Zeeland was de temperatuur het hoogst: daar werd het 34,0 graden in Westdorpe. In Vlissingen werd daarnaast de eerste regionale tropennacht van het jaar gemeten. De temperatuur bleef daar afgelopen nacht boven de 20 graden, met een minimum van 20,1 graden in de vroege ochtend. Dit is de eerste regionale tropennacht sinds september 2023, toen er ook in Vlissingen hoge minima werden genoteerd.

Opnieuw een tropennacht verwacht

In d e nacht van dinsdag op woensdag wordt in een groot deel van Nederland opnieuw een tropennacht verwacht, met temperaturen die waarschijnlijk boven de 20 graden blijven. Dit betekent dat het op veel plekken een warme en plakkerige nacht wordt. Zeker dat het een tropennacht wordt is niet, aangezien er buien worden verwacht die voor afkoeling kunnen zorgen.