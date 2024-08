Code geel vanwege risicovolle hitte en onweer uitgebreid naar bijna hele land

Het KNMI heeft code geel uitgebreid naar negen van de twaalf provincies. In het grootste deel van het land geldt dinsdag code geel vanwege onweersbuien of hoge temperaturen.

In Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg geldt overdag al code geel vanwege de hitte. In het oosten van het land is het volgens het KNMI "drukkend warm", met temperaturen tussen de 32 en 34 graden. Dit is vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid risicovol, aldus de dienst. Zij lopen kans op oververhitting en uitdroging.

Ook mensen die zwaar lichamelijk werk verrichten of intensief sporten moeten hiervoor uitkijken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Voor later op de dag, vanaf halverwege de middag tot in de avond, is voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland ook code geel afgegeven vanwege onweersbuien. Die waarschuwing geldt ook in Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland, maar dan pas in de loop van de avond. Het gaat om "stevige regen- en onweersbuien" met windstoten, hagel en veel neerslag.

Woensdag hele land

Eerder gold code geel alleen voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Momenteel verwacht het KNMI dat alleen Noord-Holland, Flevoland en Friesland dinsdag op groen blijven staan. Woensdag geldt code geel voor het hele land vanwege onweersbuien.

ANP