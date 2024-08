Bereid je voor op een tropennacht: minima van 20 graden verwacht

Komende nacht krijgen we hoogstwaarschijnlijk te maken met een tropennacht. Dat meldt weerman Robert de Vries. De temperatuur komt bij een tropennacht gedurende 24 uur niet onder de 20 graden. De Vries denkt dat het de nacht van maandag op dinsdag in De Bilt tussen de 20 en 23 graden gaat worden.

Voor een officiële landelijke tropennacht moet het bij het hoofdstation in De Bilt 20 graden of meer zijn. De Vries verwacht niet overal temperaturen van boven de 20 graden. "In Groningen wordt het een graad of 18", zegt hij. Sinds het begin van de metingen in 1901 is een tropennacht in De Bilt slechts tien keer eerder geregistreerd, waardoor het een zeldzaam verschijnsel is.

In Vlissingen hebben de bewoners afgelopen nacht al een tropennacht ervaren, met een minimumtemperatuur van 20,1 graden. Regionale tropennachten komen, in tegenstelling tot een landelijke tropennacht, bijna jaarlijks voor.

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Hart van Nederland/ANP