Perfect barbecueweer: dit gooien we het liefst op de grill

Een zomer is niet compleet zonder tenminste één keer te hebben gebarbecued. De komende dagen wordt het weer perfect om de kolen aan te steken en het vlees te laten sissen.

Dat Nederlanders graag een stukje vlees op de grill gooien, blijkt ook duidelijk uit het Hart van Nederland-panel. Uit representatief onderzoek, onder 2420 deelnemers, blijkt dat 78 procent van ons panel graag de grill aansteekt. 18 procent doet dat zelfs zo vaak mogelijk. Ruim een op de vijf panelleden heeft zelf niet zo heel veel met de barbecue.

Vooral mensen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen op de PVV of BBB hebben gestemd, barbecueën er flink op los. Bij hen ligt het aandeel enthousiaste barbecueërs zelfs op respectievelijk 83 procent en 92 procent. Bij de groene partijen zoals GroenLinks-PvdA en D66 ligt dat aandeel lager dan gemiddeld met respectievelijk 69 procent en 71 procent.

Wat eten we het liefst op een barbecue

En wat gooien we dan het liefst op de grill? Stipt op nummer 1 is dat natuurlijk vlees; maar liefst 95 procent gooit er een worstje of hamburger op. Op de tweede plek staat vis (47 procent), en de top 3 wordt afgemaakt door groenten (40 procent). Andere minder populaire opties zijn aardappelen in folie (28 procent), fruit (10 procent) en vega- en vleesvervangers (7 procent).

Het vlees mag bij de meeste Nederlanders dus zeker niet ontbreken voor een geslaagde barbecue, maar het varieert wel wat Nederlanders het liefst op hun bord zien naast een ijskoud drankje. De top 3 bestaat uit echte barbecueklassiekers, met op nummer 1: hamburgers; bijna de helft (49 procent) van het panel eet dat graag. Op plek 2 staan vleesspiesjes (42 procent), en wat voor veel Nederlanders ook niet mag ontbreken, zijn de worstjes en speklapjes (beiden 35 procent).

Favoriete vleesgerechten op de de grill Hamburgers: 49 procent Vleesspiesjes: 42 procent Worstjes 35 procent Speklapjes: 35 procent Spare ribs: 29 procent Kipfilet: 29 procent Steak: 26 procent Kipdrumsticks: 10 procent Kippenvleugels: 7 procent Varkenskoteletten: 4 procent

Kolen, gas of elektrische?

Ook is er een duidelijke voorkeur voor hoe het vlees, vis en groenten bereid moeten worden. De meeste panelleden (53 procent) doen dat altijd nog op de 'traditionele' manier door het vlees te grillen op kolen of briketten.

Bijna een kwart (23 procent) gaart zijn of haar vlees (maar laten we eerlijk zijn: het is hoogstwaarschijnlijk 'zijn' vlees) op een gasbarbecue. De top 3 wordt afgemaakt door fanatieke barbecueërs die een elektrische barbecue verkiezen boven een andere manier.

Hoe barbecuet u normaal gesproken het vaakst? Traditionele manier op kolen en briketten: 53 procent Gasbarbecue: 23 procent: Elektrische barbecue: 15 procent Keramische barbecue 5 procent Houtpellets: 1 procent Anders, verschilt per keer: 4 procent