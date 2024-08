Barbecueën gaat nog (te) vaak mis: 'Gebruik geen spiritus en niet blazen'

Het zonnetje schijnt en het is warm, en dat betekent: barbecueën! Helaas gebeuren er nog (te) vaak ongelukken, weet de Nederlandse Brandwonden Stichting. De stichting plaatst daarom op de website tips om zo veilig mogelijk te barbecueën.

Het begint al met een goede voorbereiding. Zorg dat je een brandblusser klaar hebt staan en zet de barbecue uit de wind en niet te dicht in de buurt van brandbare materialen zoals tafellakens en planten. Ook is het belangrijk dat je geen licht ontvlambare kleding draagt. Zet een draagbare barbecue niet op een houten of plastic tafel of op droog gras.

Tijdens het barbecueën

Let er bij een houtskool barbecue op dat je geen brandbare vloeistoffen als spiritus, benzine, brandgel, wasbenzine en bio-ethanol gebruikt, aldus de stichting. Artsen zien steeds vaker dat flesjes met een brandende vloeistof leiden tot ernstige verwondingen, meldt het AD zaterdag.

"Bij het openen van een fles met brandbare vloeistof komt er altijd een gaswolk vrij. Deze onzichtbare gaswolk blijft in de lucht hangen en is zeer brandbaar. Wanneer daar één vonkje bijkomt, ontstaat er een steekvlam. Levensgevaarlijk dus!", aldus de stichting.

Leg de aanmaakblokjes tussen de houtskool of briketten. Steek de barbecue met een lange aansteker of lange lucifer aan. Als de kolen of briketten een witte laag hebben, kun je het eten erop leggen. Blaas verder niet in het vuur, maar gebruik een blaasbalg of waaier.

Bij een elektrische barbecue moet je opletten voor regen en het warmte-element regelmatig controleren op roest en slijtage. Bij een gas barbecue is het belangrijk dat je de datum van de gasfles goed checkt en dat je de gasslang op gaatjes controleert. Zet de gasfles daarnaast rechtop en zet de barbecue aan op het moment dat je het gas opendraait.

Als je barbecue toch vlam vat, blus het vuur dan niet met een emmer water. Dat is levensgevaarlijk, waarschuwt de stichting. Bel in plaats daarvan 112.

Klaar met barbecueën

Ook na het eten kunnen ongelukken gebeuren. Zet de barbecue pas weg als die helemaal is afgekoeld. Dit kan wel 24 uur duren. Zorg er daarnaast voor dat je de ventilatiegaten van de barbecue (indien mogelijk) sluit. En doe tot slot de deksel erop.