Barbecue zet dakterras in Purmerend in brand: vijf gewonden

Bij een brand op een dakterras van een appartementencomplex aan het Broekerhof in Purmerend zijn vijf mensen gewond geraakt.

De brand in het complex werd even voor 20.00 uur gemeld en is ontstaan door het barbecueën.

Twee van de slachtoffers zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Drie personen zijn nagekeken door een huisarts. Ook zij hadden brandwonden opgelopen.

Hart van Nederland/ANP