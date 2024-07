Grote brand verwoest monumentaal pand Twello

In een woning met rieten kap in Twello is maandagochtend een grote brand uitgebroken. De vlammen sloegen metershoog uit het dak en de rook was in de wijde omgeving te zien. Volgens de veiligheidsregio kan het monumentale pand als verloren beschouwd worden.

De brand brak rond 06.30 uur uit. De hulpdiensten kwamen met onder meer drie tankautospuiten en een hoogwerker te plaatse. Ook werd een ambulance opgeroepen maar die bleek niet nodig omdat er volgens een correspondent op het moment van de brand niemand thuis was.

De treinen tussen Deventer en Apeldoorn rijden ‘onder last'. Dat wil zeggen dat de treinen wel rijden, maar langzaam langs de brandlocatie moeten rijden.

De brandweer is nog een tijd druk met blussen. "Het is een monumentaal pand met een rieten kap. Het riet moeten we helemaal uit elkaar trekken", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. De oorzaak van de brand is niet bekend.