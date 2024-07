Felle brand verwoest paardenstal in Zeewolde: achttien paarden dood

Bij een felle stalbrand in Zeewolde zijn in de nacht van woensdag op donderdag achttien paarden om het leven gekomen. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de paardenstal volledig is verwoest door het vuur. Twee paarden konden nog wel worden gered. Bij de brand raakten er geen mensen gewond.

De brand gebeurde in een stal van een manage aan de Bosruitersweg in Zeewolde. De hulpdienten kregen rond 00.25 uur de melding van een hevige brand. De brand verspreidde zich razendsnel, waardoor de stal volledig in vlammen opging.

In de stal bevonden zich circa achttien paarden, waarvan wordt gevreesd dat ze door de intensiteit van het vuur zijn omgekomen. De woordvoerder meldde dat de stal werd gebruikt door meerdere paardeneigenaren. De brand ontstond door een nog onbekende oorzaak in het dak van de stal.

Brand onder controle

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en laat de stal gecontroleerd uitbranden. Om verdere verspreiding te voorkomen, worden een naastgelegen woonhuis en schuur natgehouden. Het nablussen zal volgens de brandweer enkele uren in beslag nemen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer zal een grondig onderzoek uitvoeren om de oorzaak te achterhalen.