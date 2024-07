Container met accu's in brand: 'Water in de buurt is schaars'

Een uitslaande brand heeft maandagochtend een schuur in Zuidland op Voorne-Putten in as gelegd. De middelbrand, woedt in twee containers met accu’s die onder een overkapping met zonnepanelen staan.

Een waterwagen pendelt continu om elders water bij te tanken omdat water in de buurt van de brand schaars is, meldt een correspondent ter plaatse aan Hart van Nederland. De accu’s die de energie van zonnepanelen opslaan staan in brand, maar er zijn geen zonnepaneelresten aangetroffen.

Tot nu toe zijn er geen stankklachten gemeld in de regio, maar de brandweer houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Grootwatertransport

De gehele boerderij is uitgerust met zonnepanelen, waarvan de opgewekte stroom wordt opgeslagen in de brandende containers. Een grootwatertransport is onderweg om te helpen bij het blussen van de brand.