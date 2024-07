Caravans in brand op Zwarte Cross, politie doet onderzoek

Op het terrein van de Zwarte Cross in Vragender zijn vrijdagavond drie caravans door brand verwoest. Er is flinke schade, maar niemand raakte gewond.

Rond 22.15 uur kreeg de brandweer een melding van een felle brand op het kampeerterrein van de Zwarte Cross. Drie caravans stonden in lichterlaaie. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en wist het vuur snel onder controle te krijgen. Dankzij het snelle ingrijpen kon verdere schade worden voorkomen.

Oorzaak van de brand onbekend

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen hoe de brand is ontstaan.