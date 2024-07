Enorme rookwolken over A1 bij brand afvalverwerker in Wilp

Een grote brand op het terrein van afvalverwerker Attero heeft dinsdagnacht opnieuw voor forse rookontwikkeling gezorgd die vanaf snelweg A1 te zien was. De brandweer ontving rond 1.15 uur meldingen van automobilisten die vlammen en dikke zwarte rookpluimen zagen opstijgen vanaf het terrein aan de Sluinerweg.

De brandweer rukte direct met groot materieel uit. Bij aankomst troffen zij metershoge vlammen en dikke rookwolken aan. Om de brand te bestrijden, werden extra watertankwagens en terreinvaardige blusvoertuigen ingezet vanwege de gesteldheid van het terrein, aldus de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Metingen op gevaarlijke stoffen

De brandweer is met meerdere ploegen metingen aan het uitvoeren om te bepalen of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. Hoewel de oorzaak van de brand nog onduidelijk is, is er geen omgevingsgevaar meer en wordt het smeulende bouwafval inmiddels afgedekt met zand.

Even na 4 uur meldde de brandweer dat de bluswerkzaamheden voorspoedig verliepen en dat er geen gevaar meer was voor de omgeving. Er is afgeschaald naar GRIP 0 en de brandweer is bezig met de nabluswerkzaamheden.

Eerder deze maand, op 6 juli, vond er ook al een grote brand plaats op hetzelfde terrein.