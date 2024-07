Brandweer redt tientallen kippen bij zeer grote uitslaande brand in Terborg

Op een boerderij in Terborg heeft maandag een grote brand gewoed. Als gevolg van een brandende caravan vlogen drie schuren in brand. Twee schuren zijn door de brand verwoest, de derde schuur kon de brandweer nog redden. In een van de twee verwoeste schuren stonden tientallen kippen, die ten tijde van de brand hun leven niet zeker waren.

Rond 15.30 uur brak de brand uit in een caravan tussen twee schuren. Vermoedelijk speelde asbest daarbij een rol. Een woordvoerder van veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat aan Hart van Nederland weten dat dit nog wordt onderzocht. Vanwege de omvang van de schuren en de kans op uitbreiding werd opgeschaald naar zeer grote brand.

Tientallen kippen

Het lukte de brandweer om de tientallen kippen die in de schuur stonden te redden. De kippen werden door medewerkers van de brandweer in een container gestopt, die vervolgens uit de schuur werd verwijderd. Alle kippen hebben de brand overleefd.

Tegen 17.00 uur was de brand onder controle. Het nablussen gaat nog enkele uren duren. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de brand.